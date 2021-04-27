Новый мирный план по Донбассу: Ермак назвал главное условие Киева

Предложенные Германией и Францией кластеры могут дать конкретные сроки и даты выполнения договоренностей по Донбассу

Мирный план Франции и Германии, т.н. кластеры, может стать основной дорожной картой по выполнению Минских соглашений. Главное условие – не могут быть проведены выборы в ОРДЛО, пока Украина не контролирует эту территорию.

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Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОПУ.

Он объяснил, что предложенные кластеры – это логично расписаны шаги, начиная с пунктов по обеспечению безопасности (отвод войск, разминирование и т.д.), и заканчивая проведением местных выборов.

"Если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту", ​​- сказал Ермак.

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В то же время глава ОПУ объяснил, что кластеры не является попыткой изменения последовательности выполнения пунктов Минских соглашений. Принципиальная позиция Украины – выборы не могут состояться, пока граница не будет передана под контроль украинского правительства.

"Это сделано в логической последовательности того, что заложено в Минских договоренностях. За исключением тех моментов, которые уже изменились, и тех позиций, которые очень часто трактуются оппонентами так, как им хочется", – сказал руководитель Офиса президента.

Как сообщали новости "Сегодня", Франция и Германия представили новый мирный план по Донбассу – своеобразную дорожную карту по выполнению договоренностей, и этот документ одобрен Киевом. Также в Украине назвали три варианта для России по этому плану.

А вот в Кремле заявляли, что якобы не знают, о чем речь. Заместитель главы Администрации президента РФ (куратор Кремля по Украине) Дмитрий Козак называл новый мирный план фейком.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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