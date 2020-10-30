Зеленский хочет разогнать Конституционный Суд. Как будут собирать новый

Новый суд может появиться не раньше начала следующего года, но есть большие сомнения, что роспуск утвердят

Законопроект о "полной перезагрузке" Конституционного Суда Украины, поданный в Раду президентом Владимиром Зеленским, в монокоалиции называют неконституционным и сильно сомневаются, что Верховная Рада его утвердит.

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Но все же, если это произойдет, – когда страна получит новый Конституционный Суд?

Есть работа

Законодательство строго регламентирует сроки избрания и назначения новых судей КС, вместо выбывших. Итак, в состав Конституционного суда входит 18 человек:

6 судей назначает президент – из лиц, отобранных созданной главой государства комиссией.

6 судей избираются съездом судей

6 судей назначает Верховная Рада (также по результатам предварительного отбора из предложенных фракциями и группами).

Сроки поджимают

В первом и втором случае срок утверждения судей четко установлен.

Президент назначает судей не позже трех месяцев после прекращения полномочий или увольнения судьи из "президентской квоты". (Не позже чем через месяц объявляется конкурс, еще два месяца дается на отбор кандидатур).

Также не больше трех месяцев не может оставаться вакантным кресло судьи КС, назначенного съездом судей.

С назначением судей по квоте Верховной Рады сложнее. Проведение конкурса в парламенте также ограничено в целом двумя месяцами. Однако сроки утверждения парламентом кандидатур не указаны.

"Регламент не устанавливает четкие сроки для парламента по этому вопросу", – отметила в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Можно обойтись без Рады

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Впрочем, для того, чтобы суд смог начать работу, это не важно. Согласно законодательству, КС может работать, имея в составе не меньше 12 судей.

Если предположить, что проект закона по роспуску Конституционного Суда, предложенный президентом Владимиром Зеленским, пройдет все процедуры и будет проголосован Верховной Радой на ближайшей пленарной неделе (состоится 3-6 ноября), оперативно подписан президентом и опубликован (то есть вступит в силу), то уже 7 февраля 2021 года в стране будет новый Конституционный Суд.

Какие могут возникнуть проблемы

Другой вопрос, что даже с назначением судей после (пока гипотетического) роспуска текущего состава КС могут быть проблемы. Сама процедура и сроки прописаны в законодательстве в строгой привязке к статьям Конституции, предусматривающим основания для прекращения полномочий или увольнения судей. А среди таких оснований роспуска КС решением Верховной Рады нет.

То есть: даже приняв решение о роспуске КС, парламент должен будет принимать изменения в собственный регламент и закон "О Конституционном Суде". Иначе новые назначения могут оспорить.

Что не устраивает в законопроекте

К самому проекту в среде членов монокоалиции также появились претензии. В частности, в комментарии сайту "Сегодня" член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык (именно этот Комитет ведает вопросами Конституционного Суда, проводит отбор кандидатур и т.д.) назвала проект "незаконным и антиконституционным".

"По факту этим законопроектом признается недействительным решение суда. Юридически это просто невозможно. Не может законодательный орган признавать недействительным решение судебной власти. Во-первых, это разные ветви власти. Во-вторых, нет у Верховной Рады таких полномочий", – сказала Юлия Яцык.

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При этом она выразила сильные сомнения, что проект будет утвержден.

"Я бы в таком случае установила определенный порядок обнародования деклараций, утвердила его постановлением Кабмина. Мы бы не нарушали в таком случае закон, да и перед международными партнерами выглядели бы достойно", – сказала народный депутат.

По ее словам, предложенное решение "просто трэш какой-то".

"Будут большие проблемы", – сказала Юлия Яцык.

Каим может быть решение

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура также отметил, что является сторонником иного решения.

"Нужно просто принять законопроект, в котором по-другому были бы выписаны нормы, отмененные Конституционным Судом", – отметил народный депутат.

Александр Качура сказал, что в понедельник состоится заседание фракции, на котором депутаты поделятся мнениями.

"Президент имеет право законодательной инициативы. Но дальше уже парламент решит, что с этим делать", – сказал народный депутат.

При этом Александр Качура отметил, что политико-правовые решения имеют право на существование.

"Если парламент примет решение – проект станет законом. Политико-правовые решения имеют право на существование. Но всегда нужно оценивать последствия и целесообразность таких решений", – сказал депутат.

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Напомним, что законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента.

Так, согласно закону, президент предлагает признать решение КСУ от 27 октября 2020 года "ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Всех судей, которые принимали данное решение, предлагается уволить и начать процесс отбора новых судей.

Тем временем сегодня под зданием КСУ прошла акция протеста:

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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