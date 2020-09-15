Новые выборы и никаких войск РФ: Рада выступила с заявлением по Беларуси

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла проект постановления о заявлении касательно ситуации в Беларуси. Депутаты считают, что выборы в этой стране не были честными и не отражают реального волеизъявления белорусов. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов.

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Рада считает, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия соревнований между кандидатами, их равного доступа к СМИ, не соответствовали стандартам ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, депутаты отмечают существенные нарушения избирательного процесса, отказы кандидатам в регистрации, нечестный подсчет голосов и запугивание оппонентов действующей власти. Официально обнародованные результаты проведенных в таких условиях выборов президента Республики Беларусь не могут отражать реального волеизъявления белорусских граждан.

"Верховная Рада осуждает многочисленные факты преследований и насилия в отношении граждан Республики Беларусь, препятствование реализации ими права на свободу мирных собраний и выражение своих взглядов и убеждений относительно искаженных результатов выборов. Решительно осуждаем многочисленные случаи препятствования журналистской деятельности при освещении текущей общественно-политической ситуации в Беларуси, реализации права на доступ к информации о выборах, их результатов, нарушение права на свободное выражение взглядов и убеждений", – говорится в заявлении.

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Украинский парламент поддерживает позицию Европарламента о недомократичном характере президентских выборов в Беларуси и поддерживает введение санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов, и применение насилия против протестующих.

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Депутаты также потребовали освобождения всех задержанных белорусов, прекратить преследование политических оппонентов власти и не допустить дальнейшей эскалации ситуации в белорусском обществе.

"Рада решительно осуждает и считает неприемлемым незаконные задержания украинских граждан и будет всеми законными средствами защищать их права и интересы. Поддерживаем требования оппозиционных политических сил и широких кругов общественности Республики Беларусь, а также международного сообщества о проведении расследования массовых нарушений прав человека во время мирных протестов в Беларуси. Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса, одним из вариантов которого могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов", – говорится в заявлении.

Также депутаты считают недопустимым любые намерения официального Минска привлечь силы России для урегулирования ситуации в Беларуси, поскольку такой шаг станет прямой угрозой для Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский рассказывал, чем протесты в Беларуси могут закончиться для Лукашенко. Также он указал на важный момент, что нельзя вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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