Новогоднее обращение Зеленского: онлайн-трансляция

Президент подведет итоги тяжелого 2020 года и поделится ожиданиями на 2021-й

Президент Владимир Зеленский выступит с новогодним обращением к украинцам в канун Нового года.

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Трансляция на сайте "Сегодня" поздравления от президента начнется традиционно примерно в 23:45 – 23:50. Также посмотреть обращение можно будет не только у нас, а и на телеканалах "Украина" и "Украина 24".

Напомним, в прошлом году 31 декабря свершилось событие, которого не было несколько лет – впервые с начала российской агрессии на Донбассе и в Крыму президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом. Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, во время которого они обсудили важные вопросы.

А вот в прошлом новогоднем обращении Зеленский попросил украинцев честно ответить на один важный вопрос и высказал пожелания соотечественникам. Полный текст и видео новогоднего обращения-2020 Зеленского.

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