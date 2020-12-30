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Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотреть

30 декабря, 14:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В прошлом году президент просил украинцев ответить на один вопрос. А что же будет в этот раз?

Президент Владимир Зеленский традиционно выступит с новогодним обращением к украинцам 31 декабря перед боем курантов – приблизительно в 23:45 – 23:50.

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Поздравление главы государства будут транслировать телеканалы "Украина" и "Украина 24". Но также выступление Зеленского вы сможете увидеть на сайте "Сегодня" в нашей онлайн-трансляции.

Напомним, в прошлом году 31 декабря свершилось событие, которого не было несколько лет – впервые с начала российской агрессии на Донбассе и в Крыму президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом. Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, во время которого они обсудили важные вопросы.

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А вот в прошлом новогоднем обращении Зеленский попросил украинцев честно ответить на один важный вопрос и высказал пожелания соотечественникам. Полный текст и видео новогоднего обращения-2020 Зеленского.

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Владимир Зеленский новогоднее поздравление обращение Новый год 2021

Источник: Сегодня

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