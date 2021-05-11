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Новое правописание остается – решение суда

11 мая, 14:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Минюсте подчеркнули, что студенты и школьники могут и дальше готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года

Апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение Окружного административного суда города Киева об отмене нового правописания.

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Об этом заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, говорится на странице Минюста в Facebook.

"То есть, апелляцию Кабинета Министров Украины по этому делу полностью удовлетворен. Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, – можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются в силе ", - отметила Коломиец.

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Напомним, в 2019 году 12-летняя жительница Херсона Юлия Пиргас подала иск об отмене правописания. Аналогичный иск направила и ОО "Правовое государство".

После этого представитель истца, адвокат Дмитрий Ильченко написал о решении суда. Тогда в ходе рассмотрения дела решили, что Кабмин действовал вне пределов своей компетенции и с нарушением законодательства.

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