Новое подозрение Микитасю: в МВД отреагировали на жалобы НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро забраковало подозрение от полиции экс-нардепу Максиму Микитасю в заказе похищения человека, но замглавы МВД Антон Геращенко успокоил антикоррупционеров – расследование полиции никак не помешает делу НАБУ, в котором он тоже фигурирует. Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Украина 24".

Реклама

По его словам, это дело ни коим образом не касается коррупционных дел, в которых фигурирует Микитась, и которые ведутся антикоррупционным бюро.

"В Уголовном кодексе запрещено похищать людей, организовывать вымогательство, поэтому Микитась будет отвечать за свои противоправные действия. А НАБУ и дальше может задействовать его как свидетеля, как подозреваемого в своих делах. Это никак не мешает расследованиям НАБУ", – сказал Геращенко.

Замглавы МВД отметил, что полиция просит суд арестовать экс-нардепа. Он считает, что и НАБУ должно было бы попросить суд изменить меру пресечения для него с домашнего ареста на СИЗО.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали и удалось выяснить, кто за этим стоит.

Видео: Пресс-служба МВД

Что касается уголовного производства НАБУ, то Микитася и еще семь человек заподозрили в организации коррупционной схемы, в результате которой Нацгвардия вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе в самом центре Киева получила 65 квартир на окраине столицы. В результате неравнозначного обмена государству был нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн. А в начале декабря стало известно, что Микитась пошел на сделку со следствием и сдал чиновников.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама