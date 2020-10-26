Настоящая революция в Беларуси. Пять признаков и возможные последствия

В Беларуси новая волна протестов после президентских выборов. В этот раз народные волнения в Минске и других городах прошли не только на выходных, но уже и в понедельник, 26 октября. Все это стало похоже на настоящую революцию, а не на фрагментарные протесты.

Признаки реальной революции в Беларуси

К ранее протестующим пенсионерам массово присоединились студенты, медики. Ранее спокойные предприятия подняли бунт и проводят забастовки. В Минске и многих других городах запланированы акции протеста, выстраивались "цепи солидарности" из сотен людей. В стране запланирована общенациональная акция в поддержку забастовок. В призывах к участию в ней сказано, что таким образом белорусы хотят показать всему миру свою консолидацию и заставить Александра Лукашенко уйти с поста президента. В крупных городах появилось огромное количество силовиков и военной техники на улицах.

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Фото: Reuters

Белорусские правозащитники рассказали нам о новых задержаниях за последние два дня 320 граждан, принимавших участие в митингах.

"Сегодня ситуация такая же напряженная, как и вчера. Я только что вернулся из центра города. Там я видел цепи солидарности, во всех районах. Мобильные группы омоновцев разгоняют людей, кого успевают – задерживают", – оценивает ситуацию белорусский правозащитник Сергей Сыс.

Как бастуют предприятия

Ряд белорусских СМИ сообщили о забастовках на крупнейших предприятиях страны. Как оказалось, на некоторых заводах состоялись пока что "репетиции" массовых акций.

Жители столицы и нескольких других городов рассказали нам, что на те предприятия, где начались волнения, очень быстро приехали автозаки и десятки сотрудников ОМОНа.

"На некоторых предприятиях были случаи, когда людей загоняли дубинками в цеха", – рассказал Сергей Сыс.

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По его словам, на некоторых предприятиях проводятся частичные забастовки, то есть бастует 20-30% коллектива. Двухчасовую забастовку объявил и один из мобильных операторов.

Что с экономикой

Оппозиция в Беларуси призывает к массовому экономическому бойкоту режима Александра Лукашенко. Белорусов призывают следовать 6 правилам, чтобы нанести максимальный экономический урон режиму и остановить насилие:

Не покупать товары и услуги у компаний из черного списка. Пользоваться приложением Krama для сканирования штрих-кода продуктов и избегать производителей, которые помечены красным. Избегать крупных покупок, не связанных с ежедневными потребностями, чтобы не отдавать власти большие суммы НДС. По возможности рассчитываться наличными "мимо кассы" – по той же причине. Не соглашаться на дополнительные поборы в школах, т. к. государство в первую очередь должно финансировать учебные учреждения, а не силовиков. Не оплачивать коммуналку и штрафы за два месяца – это безопасный срок.

Призывы распространяют через каналы в Telegram и оппозиционные СМИ.

Будет ли затишье

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Часть обычных минчан, а также некоторые из правозащитников считают, что кардинальных изменений ситуации не предвидится.

Такие выводы они сделали, основываясь на том, что все силы правоохранителей в крупных городах Беларуси брошены на подавление протестов.

При этом многие признают, что градус недовольства еще не тот, который можно назвать критическим, когда происходит взрыв в обществе. По этой причине в Беларуси в ближайшем будущем будут продолжаться акции и, соответственно, задержания.

ОМОН с помповыми ружьями отлавливает протестующих

Под сомнение в Беларуси ставят введение военного положения. По крайней мере, так считают правозащитники.

В первую очередь – из-за того, что в этом не заинтересована Россия. Эксперты, отслеживающие ситуацию в Беларуси, считают, что наиболее вероятно усиление репрессий и плавный переход к изменению Конституции с помощью референдума.

В то же время в Беларуси наблюдается обострение радикальных настроений с обеих сторон – и протестующих, и силовиков. При этом часть сообщений о погромах – фейки.

"Например, то, что якобы здание РОВД Минска забросали камнями. Стекло в здании треснуло после применения светошумовых гранат", – рассказали нам минчане.

Насколько мощными будут протесты

По оценкам политолога Игоря Тышкевича, в Беларуси в ближайшее время не будут вводить военного либо чрезвычайного положения.

Тышкевич называет ситуацию патовой: победить в краткосрочной перспективе без смены формата не смогут ни протестующие, ни власть.

Например, оппоненты Александра Лукашенко заявили о своем ультиматуме(требования: уход с поста президента, прекращение насилия и освобождение политзаключенных), но не определили стратегию по достижению этих целей. Соответственно, выиграть они не могут.

Но и власть не может победить.

"К тому же независимых профсоюзов в Беларуси не так и много. Например, забастовки проходят на тех предприятиях, где есть зачатки именно таких профсоюзов", – говорит Тышкевич.

По его оценкам, в ближайшее время протесты продолжатся по всей стране, но в перспективе стихнут, если одна из сторон не изменит формата противостояния.

Напомним, ранее Александр Лукашенко объяснил, почему не уходит.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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