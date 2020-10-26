Настоящая революция в Беларуси. Пять признаков и возможные последствия

В Беларуси новая волна протестов после президентских выборов. В этот раз народные волнения в Минске и других городах прошли не только на выходных, но уже и в понедельник, 26 октября. Все это стало похоже на настоящую революцию, а не на фрагментарные протесты.
Признаки реальной революции в Беларуси
- К ранее протестующим пенсионерам массово присоединились студенты, медики.
- Ранее спокойные предприятия подняли бунт и проводят забастовки.
- В Минске и многих других городах запланированы акции протеста, выстраивались "цепи солидарности" из сотен людей.
- В стране запланирована общенациональная акция в поддержку забастовок. В призывах к участию в ней сказано, что таким образом белорусы хотят показать всему миру свою консолидацию и заставить Александра Лукашенко уйти с поста президента.
- В крупных городах появилось огромное количество силовиков и военной техники на улицах.
Фото: Reuters
Белорусские правозащитники рассказали нам о новых задержаниях за последние два дня 320 граждан, принимавших участие в митингах.
"Сегодня ситуация такая же напряженная, как и вчера. Я только что вернулся из центра города. Там я видел цепи солидарности, во всех районах. Мобильные группы омоновцев разгоняют людей, кого успевают – задерживают", – оценивает ситуацию белорусский правозащитник Сергей Сыс.
Как бастуют предприятия
Ряд белорусских СМИ сообщили о забастовках на крупнейших предприятиях страны. Как оказалось, на некоторых заводах состоялись пока что "репетиции" массовых акций.
Жители столицы и нескольких других городов рассказали нам, что на те предприятия, где начались волнения, очень быстро приехали автозаки и десятки сотрудников ОМОНа.
"На некоторых предприятиях были случаи, когда людей загоняли дубинками в цеха", – рассказал Сергей Сыс.
По его словам, на некоторых предприятиях проводятся частичные забастовки, то есть бастует 20-30% коллектива. Двухчасовую забастовку объявил и один из мобильных операторов.
Что с экономикой
Оппозиция в Беларуси призывает к массовому экономическому бойкоту режима Александра Лукашенко. Белорусов призывают следовать 6 правилам, чтобы нанести максимальный экономический урон режиму и остановить насилие:
- Не покупать товары и услуги у компаний из черного списка.
- Пользоваться приложением Krama для сканирования штрих-кода продуктов и избегать производителей, которые помечены красным.
- Избегать крупных покупок, не связанных с ежедневными потребностями, чтобы не отдавать власти большие суммы НДС.
- По возможности рассчитываться наличными "мимо кассы" – по той же причине.
- Не соглашаться на дополнительные поборы в школах, т. к. государство в первую очередь должно финансировать учебные учреждения, а не силовиков.
- Не оплачивать коммуналку и штрафы за два месяца – это безопасный срок.
Призывы распространяют через каналы в Telegram и оппозиционные СМИ.
Будет ли затишье
Часть обычных минчан, а также некоторые из правозащитников считают, что кардинальных изменений ситуации не предвидится.
Такие выводы они сделали, основываясь на том, что все силы правоохранителей в крупных городах Беларуси брошены на подавление протестов.
При этом многие признают, что градус недовольства еще не тот, который можно назвать критическим, когда происходит взрыв в обществе. По этой причине в Беларуси в ближайшем будущем будут продолжаться акции и, соответственно, задержания.
Под сомнение в Беларуси ставят введение военного положения. По крайней мере, так считают правозащитники.
В первую очередь – из-за того, что в этом не заинтересована Россия. Эксперты, отслеживающие ситуацию в Беларуси, считают, что наиболее вероятно усиление репрессий и плавный переход к изменению Конституции с помощью референдума.
В то же время в Беларуси наблюдается обострение радикальных настроений с обеих сторон – и протестующих, и силовиков. При этом часть сообщений о погромах – фейки.
"Например, то, что якобы здание РОВД Минска забросали камнями. Стекло в здании треснуло после применения светошумовых гранат", – рассказали нам минчане.
Насколько мощными будут протесты
По оценкам политолога Игоря Тышкевича, в Беларуси в ближайшее время не будут вводить военного либо чрезвычайного положения.
Тышкевич называет ситуацию патовой: победить в краткосрочной перспективе без смены формата не смогут ни протестующие, ни власть.
Например, оппоненты Александра Лукашенко заявили о своем ультиматуме(требования: уход с поста президента, прекращение насилия и освобождение политзаключенных), но не определили стратегию по достижению этих целей. Соответственно, выиграть они не могут.
Но и власть не может победить.
"К тому же независимых профсоюзов в Беларуси не так и много. Например, забастовки проходят на тех предприятиях, где есть зачатки именно таких профсоюзов", – говорит Тышкевич.
По его оценкам, в ближайшее время протесты продолжатся по всей стране, но в перспективе стихнут, если одна из сторон не изменит формата противостояния.
Напомним, ранее Александр Лукашенко объяснил, почему не уходит.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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