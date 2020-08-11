Новая плоскость протеста: военный эксперт о будущем Беларуси

Михаил Самусь, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения в интервью сайту "Сегодня" сделал прогноз насчет дальнейшего развития событий в Беларуси. Эксперт обращает внимание на масштабность протеста для Беларуси, но его недостаточность для изменений. По его мнению, текущие события указывают на то, что протест перейдет в новую плоскость.

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"Массовой революции в Беларуси я не вижу. Действительно, есть активная часть общества, которая выходит на улицу, даже "коктейли Молотова" были. Но нет массовости. Чтобы подавить немассовый протест, силовиков у Лукашенко хватит. Если бы вышел миллион – шансов у Лукашенко бы не было.

У сегодняшнего протеста в Беларуси шансов на успех нет. Светлана Тихановская поехала в Литву и начинается забастовка на предприятиях. Вспышки протестов будут продолжаться, но они перейдут в другую плоскость. И для Лукашенко не будет большой угрозы, когда на улицах будет спокойно, протест локализуется по отдельным предприятиям, где все будет зависеть от искусства переговоров. Возможно, сейчас будет такой сценарий: ЕС будет выдавать глубокую обеспокоенность, лидеры "оппозиции" выехали в ЕС, а Лукашенко переломит всех через колено и останется", – говорит Самусь.

К параллелям между Украиной-2014 и Беларусью-2020 эксперт относится скептически. Самусь обращает внимание, что в Украине политическая культура формировалась в течение всего периода Независимости. В то же время в Беларуси происходили иные процессы.

"Украину и Беларусь, а тем более Революцию Достоинства и те протесты, которые происходят в Минске, я бы вообще не сравнивал. Демократическое и гражданское общество, политическая культура, школа организованных и неорганизованных протестов в Украине формировались 30 лет. Можно сказать, что мы молодая политическая нация, в отличие от Беларуси, где, к сожалению, нет национальной идеи. Да, действительно, протесты, которые там сейчас происходят, имеют одну идею – всем надоел Лукашенко, особенно молодежи, они не понимают, почему должны тратить свои годы и жизни, чтобы терпеть неадекватную ситуации в стране. С другой стороны, возможно, я скажу циничную вещь, но белорусы сами создали эту систему. Говорить, что это Лукашенко виноват, а все остальные белорусы являются жертвами, неправильно. Белорусы терпели Лукашенко 26 лет. Настоящих выборов в Беларуси не было. Но каждый раз белорусы убеждали себя, что у них есть чистые улицы, хороший асфальт, порядок, а не то, что в Украине, постоянный бардак", – говорит эксперт.

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Отвечая на вопрос о выгодополучателях, Самусь обращает внимание на то, что Россия пойдет на захват Беларуси, как только та станет слабой.

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"Кому это может быть выгодно? Беларусь движется в сторону тотального кризиса и слабого Лукашенко. Такая ситуация выгодна исключительно России. Для Путина не было бы выгодно вводить войска в Беларусь. Он до сих пор говорит, что и в Украине войска не вводил. Думаю, лучший вариант для Путина – когда Лукашенко будет вынужден его попросить об экономической помощи. Ослабленная Беларусь для России со слабым диктатором – это идеальный сценарий, особенно, когда начнет заваливаться экономика. И здесь Путин может предложить свою помощь. Россияне могут сказать: мы вас берем под крыло, берем на себя социальные выплаты, компенсации экономического кризиса и забираем себе ваши предприятия. То есть, будут реформы под российским диктатом. И такой сценарий мне кажется сейчас наиболее вероятным.

Украина это не выгодно. Даже Лукашенко для нас лучше, потому что мы понимаем, что следующий шаг – это Беларусь под Россией. Как только Беларусь станет слабой, Россия ее захватывает. В геополитической конструкции Украина Беларусь должна быть демократической, развитой, успешной и мощной державой, будет членом Балто-Черноморского союза", – говорит эксперт.

Напомним, после окончания выборов в Беларуси 9 августа, на которых предварительно победу отдали действующему главе государства Александру Лукашенко, вспыхнули массовые протесты. Были задержаны не менее трех тысяч человек, десятки пострадавших и один погибший. На Западе и в Украине осудили жесткие действия белорусских силовиков в отношении активистов. Президент Владимир Зеленский в своем заявлении о масштабных столкновениях в Беларуси призвал отказаться от насилия и начать диалог между властью и протестующими.

В свою очередь украинские депутаты даже начали собирать подписи за проведения внеочередного заседания парламента, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси и принять официальное заявление. Читайте также, как отреагировали фракции Рады на события в Минске.

Видео: svaboda.org

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После жестоких избиений людей в Минске, министры иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) осудили происходящее в Беларуси, призвали к диалогу между противоборствующими сторонами и готовы помочь в урегулировании ситуации.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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