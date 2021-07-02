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Носит дорогое белье и любит откровенные фото. Как выглядит новая девушка Андрея Богдана

2 июля 2021 22:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Несмотря на большое количество фото в ее Instagram, совместных фото с Богданом на ее странице нет

Новая возлюбленная Андрея Богдана Карина Тищенко. Коллаж: "Сегодня"

Новая возлюбленная Андрея Богдана Карина Тищенко. Коллаж: "Сегодня"

Новой девушкой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана стала модель Карина Тищенко – они встречаются уже около трех месяцев.

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Об этом пишет "Страна" со ссылкой на источники.

Как сообщается, девушка живет в одном из элитных жилых комплексах Киева – "Новопечерские липки", что "является неким показателем статуса".

В Instagram на девушку подписаны около 50 тысяч человек. В основном на ее странице публикуются фото в нижнем белье или в дорогих заведениях, а также часто девушка публикует снимки с отдыха. Однако с Андреем Богданом совместных фото на ее странице нет.

Карина Тищенко показывает откровенные фото в соцсетях. Коллаж: "Сегодня"
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Карина Тищенко показывает откровенные фото в соцсетях. Коллаж: "Сегодня"

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Новая возлюбленная Андрея Богдана. Фото: Карина Тищенко

Новая возлюбленная Андрея Богдана. Фото: Карина Тищенко

К слову, Богдана с Тищенко уже замечали вместе на мероприятиях. Так, по информации СМИ, недавно в Анталье (Турция) пара посетила показ мод Ocean fashion show, где были представлены украинские бренды.

Как мы писали ранее, в самолете по возвращению в Украину пару заметили журналисты "Сегодня". Вероятно, он с девушкой отдыхал в элитном турецком отеле Maxx, а это – недешевое удовольствие. Один из самых "недорогих" туров в отель, где предусмотрен VIP-сервис для гостей, стоит более 460 тыс. грн за 10 дней (проживание в номере Suite).

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как бывший глава Офиса президента Андрей Богдан был замечен в Киевском зоопарке, куда пришел со своей собачкой поглазеть на животных. Но, как оказалось, не только полюбоваться, но и потрогать.

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