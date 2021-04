NoCivilWar in Ukraine. Комментарий Мендель вызвал бурю споров в соцсетях

В соцсетях активно комментируют запись пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель – правильно ли она использовала хештег об Украине.

Пресс-секретарь Посольства Великобритании в Украине Алексей Курка написал в Facebook призыв к изданию Spectator не использовать риторику Кремля в отношении Украины, а именно, не называть российскую агрессию на Донбассе "гражданской войной".

В комментариях Мендель оставила короткую запись "#NoCivilWar in Ukraine", которая и вызвала шквал обсуждений.

Одни обвинили пресс-секретаря президента в невежестве. Мол, по-английски правильно писать "#NotCivilWar in Ukraine"("В Украине не гражданская война"), а вариант Юлии читается как "Нет гражданской войне в Украине". В комментариях пишут, что Мендель изобрела "украинский английский".

Однако есть в соцсетях и критика комментаторов. Пишут, что хэштег Мендель является сокращением фразы "There is no civil war in Ukraine" ("В Украине нет гражданской войны"). И, что она имела в виду, прекрасно понимают англоязычные пользователи.

Не обошлось и без мемчиков с Юлией Мендель в главной роли.

Напомним, ранее Мендель заявила, что Россия не является монополистом русского языка, поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть "украинский русский язык". Языковой омбудсмен выступил с критикой. По словам Тараса Креминя, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

