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"Ночью я мыслями с вами": нардеп вела интимную переписку с женщиной в Раде

18 сентября, 15:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Журналисты сняли весьма недвусмысленную переписку Ирины Констанкевич с незнакомкой

Опыт нардепа Богдана Яременко, который из-за секс-переписки лишился должности главы международного комитета Рады, кажется, ничему не научил других народных избранников.

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Теперь, как сообщает "Апостроф", за интимной перепиской застали представительницу депутатской группы "За будущее" Ирину Констанкевич. При этом, очевидно, нардеп переписывалась с другой женщиной.

"Как бы я хотела сейчас быть возле вас. Сижу на полу в одеяле, окно открыто, звезды безграничны, я пью вино и слушаю Нино Катамадзе, ее альбом Black. Нашла в холодильнике салями к вину. А так хотелось бы сейчас, чтобы вы угостили меня сыром. Сегодня ночью я мыслями с вами в Боголюбских Альпах", – пишет собеседница политика.

В ответ на вопрос, может ли она ей позвонить, Констанкевич ответила своей знакомой: "Жду вашего звонка каждый вечер". Также она отправила ей голосовое сообщение и собственное фото из Рады.

Фото: apostrophe.ua
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Фото: apostrophe.ua

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Фото: apostrophe.ua

Фото: apostrophe.ua

Напомним, что журналисты ловили на подобной переписке ранее не только Яременко. В прошлом году председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова прямо на рабочем месте обсуждала с мужем секс на новом матраце.

Однако нардепы решают в зале под куполом не только вопросы любовного характера. Например, в декабре прошлого года член партии "Слуга народа" Александр Кабанов занимался покупкой дорогостоящего автомобиля.

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А о том, как Верховная Рада IX созыва открывала четвертое парламентское заседание, смотрите в видеосюжете:

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Верховная Рада нардеп секс-скандал лгбт за майбутнє Ирина Констанкевич
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