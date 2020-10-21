"Ночь выборов с Савиком Шустером": зрители "Украины 24" первыми узнают результаты голосования

В 12 городах Украины будут проведены независимые экзитполы, которые покажут, как голосовали украинцы

25 октября в эфире телеканала "Украина 24" состоится громкая премьера — "Ночь выборов с Савиком Шустером". Уникальность программы в том, что зрители "Украины 24" первыми в стране узнают результаты местных выборов-2020.

Реклама

Совместно с телеканалом "Украина 24" студия Савика Шустера заказала независимые экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Днепр, Харьков, Мариуполь, Одесса, Николаев, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Львов, Винница и Черкассы.

"Ночь выборов с Савиком Шустером" является важным проектом, поскольку результаты местных выборов определят, как украинцы будут жить следующие пять лет.

"Мы часто на свои эфиры приглашаем мэров разных городов. И каждый раз мы становимся свидетелями того, как местные власти превращаются в мощную силу. Это очень важные для страны выборы. В 2019 году большинство украинцев поддержали президента Владимира Зеленского и его партию в парламенте. Кого они поддержат на местных выборах, и как Украина проживет последующие несколько лет — мы узнаем первыми в стране благодаря нашим экзитполам", — рассказал Савик Шустер.

Зрители канала "Украина 24" узнают результаты местных выборов сразу после закрытия участков. В эфире эксклюзивной программы влиятельные политики, лидеры и кандидаты после завершения избирательной кампании будут отвечать за свои слова и обещания.

Не пропустите "Ночь выборов с Савиком Шустером" 25 октября в 19:30 на телеканале "Украина 24".

Реклама

Напомним, до выборов осталось несколько дней. Они впервые пройдут в условиях пандемии, но избирателям даже коронавирус не будет помехой. Сайт "Сегодня" объяснил, кто и как сможет проголосовать на местных выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама