Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости политики

Никто из депутатов не хочет "новогодней бюджетной ночи" – Разумков

13 декабря, 20:13

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

По словам спикера Верховной Рады, так принимать госбюджет неправильно

Госбюджет-2021 Верховная Рада планирует принять на следующей неделе и избежать "новогодней бюджетной ночи".

Реклама

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Сегодня. Итоги".

"То, что я сегодня слышу от коллег, от народных депутатов, – никто не не хочет повторять ту непростую и неприятную практику "новогодних бюджетных ночей". Не потому, что мы не хотим работать, а потому, что это неправильно", – отметил Разумков.

Он добавил, что задержка связана с Кабмином, который подал проект на рассмотрение Верховной Рады на неделю позже.

"Если бы Кабмин не опоздал, госбюджет могли проголосовать еще на прошлой неделе", – заверил Разумков.

Напомним, 9 декабря Разумков заявил, что Верховная Рада начнет рассматривать доработанный проект госбюджетана 2021 год во вторник, 15 декабря.

А председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отмечал, что в Раде намерены сделать все возможное, чтобы избежать "бюджетной ночи" в этом году.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада госбюджет Дмитрий Разумков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ОГПУ о решении трибунала в Гааге по Донбассу и Крыму: преступники должны предстать перед судом
ОГПУ о решении трибунала в Гааге по Донбассу и Крыму: преступники должны предстать перед судомПолитика
Гаагский трибунал готов расследовать преступления России в Крыму и на Донбассе
Гаагский трибунал готов расследовать преступления России в Крыму и на ДонбассеПолитика
"Прекрасная архитектура и живопись": Зеленский об открытии Андреевской церквиУкраина
Канада и Украина смогут снимать совместное кино: подписан важный документ
Канада и Украина смогут снимать совместное кино: подписан важный документПолитика
В Украине должно быть создано агентство по преодолению последствий вооруженной агрессии России – Яценюк
В Украине должно быть создано агентство по преодолению последствий вооруженной агрессии России – ЯценюкПолитика
Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 год
Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 годСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять