Никто из депутатов не хочет "новогодней бюджетной ночи" – Разумков

Госбюджет-2021 Верховная Рада планирует принять на следующей неделе и избежать "новогодней бюджетной ночи".

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Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Сегодня. Итоги".

"То, что я сегодня слышу от коллег, от народных депутатов, – никто не не хочет повторять ту непростую и неприятную практику "новогодних бюджетных ночей". Не потому, что мы не хотим работать, а потому, что это неправильно", – отметил Разумков.

Он добавил, что задержка связана с Кабмином, который подал проект на рассмотрение Верховной Рады на неделю позже.

"Если бы Кабмин не опоздал, госбюджет могли проголосовать еще на прошлой неделе", – заверил Разумков.

Напомним, 9 декабря Разумков заявил, что Верховная Рада начнет рассматривать доработанный проект госбюджетана 2021 год во вторник, 15 декабря.

А председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отмечал, что в Раде намерены сделать все возможное, чтобы избежать "бюджетной ночи" в этом году.

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