Народный депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко заразился коронавирусом.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тищенко рассказал, что несмотря на его болезнь, команда работает оперативно и он со всеми находится на связи.

"Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - описал свое самочувствие депутат.

Также "слуга народа" рассказал, что переходит на "запасной больничный бункер". Тищенко уверен, что сможет быстро вылечиться от COVID-19.

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(Новость дополняется)

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