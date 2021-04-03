Никакого перемирия на Донбассе нет, не было и не планируется – Резников

Никакого перемирия на Донбассе нет и не планируется.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Никакого перемирия нет, не было и не планируется. Надо говорить о режиме прекращения огня, а это принципиально разные вещи .. У нас идет война с 2014 года. Никакого перемирия ни разу не было. Иногда существуют режимы прекращения огня ", – сказал Резников.

Также он отметил, что в Минском формате никакие переговоры вообще не ведутся, есть только консультации.

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