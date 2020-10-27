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Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по Донбассу

27 октября, 09:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У Хорватии есть опыт мирной деоккупации территорий, но Россия на такое не согласна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что хорватский опыт деоккупации не нужен на Донбассе – урегулирование конфликта возможно только через Минские соглашения.

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Об этом он заявил в интервью хорватским СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Российскому министру напомнили, что ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович еще по работе в Европарламенте активно продвигал вариант хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции ОРДЛО в Украину. Однако глава МИД РФ настаивает только на одном сценарии.

"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – согласованный в феврале 2015 года Минский комплекс мер. Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права. Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", – сказал Лавров.

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Отметим, что глава российской дипломатии настаивает на выполнении "Минска", хотя сама же Россия не выполняет даже первых пунктов соглашения – прекращения огня (на Донбассе, несмотря на перемирие, боевики все равно продолжают стрелять) и вывода российских войск.

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Что касается хорватского сценария, то ранее Андрей Пленкович говорил, что опыт Хорватии может помочь в деоккупации Донбасса. Он напомнил, что с 1990 по 1998 год некоторые хорватские территории были оккупированы и у руководства страны были две модели их освобождения: одна – с помощью военной и полицейской операции, и еще одна – с помощью дипломатических усилий под эгидой ООН.

А недавно посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 гг. Александр Левченко рассказывал, почему хорватский сценарий не подходит для деоккупации Донбасса.

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Хорватия Донбасс минские соглашения Сергей Лавров

Источник: Сегодня

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