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Никакого диалога с Путиным: президент Литвы сделал заявление по России и Крыму

7 июля 2021 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Науседа поддержал идею Зеленского, что вопрос деоккупации Крыма должен быть на повестке дня

Науседа против диалога с Путиным, пока он не прекратит агрессию. Коллаж "Сегодня"

Науседа против диалога с Путиным, пока он не прекратит агрессию. Коллаж "Сегодня"

Президент Литвы Гитанас Науседа, который ранее называл Путина убийцей, заявил, что его страна не будет разговаривать с Россией, пока она не прекратит агрессивную политику.

Об этом он сказал во время выступления на Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, передает РБК-Украина.

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"Мы не можем начать никакого диалога с агрессивным режимом, пока не видим никаких положительных изменений в его поведении", – подчеркнул литовский лидер.

Также он поддержал идею Зеленского, что вопрос деоккупации Крыма должен быть на повестке дня, передают Крым.Реалии.

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"Россия продолжает оккупацию и активно, агрессивно воплощает свой нарратив. Также беспокоит постоянная концентрация российских войск в Крыму и возле границы с Украиной. Мы наблюдаем за этими действиями России и должны удерживать свою позицию в этом вопросе", – сказал президент Литвы.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Концеренции в Вильнюсе потребовал от НАТО конкретики относительно членства нашей страны. А госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил пять основных реформ для Украины на пути в Альянс.

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