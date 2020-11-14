Никакие вирусы не должны помешать Раде принять бюджет и решение о КСУ – Зеленский

Верховная Рада Украины до конца года должна принять решение о Конституционном суде и проголосовать за закон о государственном бюджете на 2021 год во втором чтении, и никакие вирусы не могут помешать работе парламента.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Он также пожелал спикеру парламента Дмитрию Разумкову и вице-спикеру Руслану Стефанчуку, а также всем заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19 депутатам здоровья.

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"Всем депутатам, независимо от партий, желаю здоровья. В этом году у парламента еще много работы. Это и решение проблемы с Конституционным судом, и принятие бюджета во втором чтении, и возможные кадровые перестановки – много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, вам это сделать", – заявил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский записал новое видео из больницы "Феофания", где он проходит лечение от коронавируса. В ролике президент рассказал о своем самочувствии, карантине выходного дня и невмешательстве Украины в выборы в США.

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