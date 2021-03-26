Ничтожный указ Путина: Кулеба обещает вернуть украинцам землю в Крыму

Украинцам нужно обязательно сохранять все документы о праве собственности на землю

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ничтожным указ президента РФ Владимира Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму. После деоккупации полуострова право собственности будет восстановлено. Об этом он сказал на брифинге.

"Министерство иностранных дел сразу сделало заявление по поводу этого ничтожного указа российского президента. Он является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины с оккупированного полуострова с параллельной – давайте будем откровенными – руссификацией Крыма", – сказал он.

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Кулеба призвал украинцев сохранять все документы о праве собственности на землю, в том числе и те, которые выдаются Россией.

"Что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется, и все акты, которые были приняты РФ за годы оккупации, просто исчезнут в истории. Права законных собственников на земельные участки будут, безусловно, восстановлены после возобновления суверенитета нашего государства в Крыму", – заявил министр.

Отметим, что речь идет об указе Путина, которым он запретил иностранным гражданам владеть землей в Крыму. Под иностранцами хозяин Кремля подразумевает и украинцев. Указ был издан год назад, а вступил в силу только 20 марта этого года. В ЕС тоже отреагировали на указ Путина.

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