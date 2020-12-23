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Ничтожное обвинение: Киев отреагировал на решение России по Маркиву

23 декабря, 17:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

МИД Украины резко высказался о циничном постановлении Следкома РФ

Украина обвинила Россию в использовании Интерпола для политического преследования украинца. Так Министерство иностранных дел отреагировало на обвинение Следственным комитетом РФ нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве.

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Киев считает ничтожным обвинительное постановление СК РФ в отношении украинского нацгвардейца и объявление его в розыск.

"Следственный комитет России в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов. Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований. Министерство иностранных дел Украины в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МВД Арсен Аваков уже заявил, что украинское бюро Интерпола направило в Генеральный секретариат международной полиции предупреждение о возможной попытке неправомерного использования Россией базы Интерпола для объявления в розыск Маркива.

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Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Его обвинили в убийстве российского переводчика Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогелона на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом что прокурор настаивал на 17 годах. Однако 1 октября этого года итальянский суд принял решение пересмотреть подлинность доказательств стороны обвинения из-за переводчицы, которая отказалась от своих слов. Читайте подробнее, что именно так заинтересовало итальянский суд.

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В результате 3 ноября суд оправдал украинца. Смотрите видео и фото, как Маркива встречали в Киеве.

Видео: Сегодня

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Россия МИД Украины Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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