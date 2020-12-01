"Независимость стоит писать с большой буквы": Зеленский о 29-й годовщине Референдума

Глава государства хочет сделать так, чтобы будущие поколения не знали других вариантов, кроме свободы и независимости

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 29-й годовщиной Всеукраинского референдума о Независимости Украины. Который состоялся 1 декабря 1991 года. Он призывает выразить уважение тем, кто веками боролся за независимость нашей страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "Независимость" следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся, и как символ того, как много она для нас значит", – написал он.

По его словам, 29 лет назад украинский народ дал исторический ответ на вопрос, может ли Украина быть независимой. Он напомнил, что 1 декабря 1991 года более 28 миллионов голосов сказали на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве – в свободной Украине".

При этом Зеленский указал на важный момент – обретение независимости еще не означает завершения борьбы за эту независимость, что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни.

"Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искренних удивлений: "А разве может быть иначе, чем свободная, единая и независимая Украина?" – отметил президент.

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Глава государства добавил, что главное на сегодняшний день – это то, что у нас есть все необходимое, чтобы стать мощной и конкурентоспособной страной, но возможно это при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого свои усилия.

Напомним, Референдум прошел во всех 27 административных регионах Украины 1 декабря 1991 год – в 24 областях, Автономной Республике Крым и 2 городах со специальным статусом. Порядок проведения и текст бюллетеня были утверждены постановлениями Верховной Рады от 11 октября 1991 года. В тот день на избирательные участки пришли около 32 миллионов граждан. Из них 28,804 млн граждан, или 90,32%, ответили "да" на простой вопрос, прописанный в бюллетене: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?".

Тем временем в Украине готовят новый закон о референдуме, который украинцы смогут проводить только по четырем вопросам.

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