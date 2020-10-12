"Нет времени": Зеленский дал Венедиктовой срок до конца года

Президент считает, что у генпрокуроров не может быть много времени – нужно действовать быстро

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая была назначена на эту должность в марте, имеет время до конца года, чтобы дать результат.

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Об этом заявил в интервью BBC Украина президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что с начала своего президентства предупреждал своих соратников о планах изменить страну.

"Пожалуйста, вы никогда не были генеральным прокурором, я никогда не был президентом. Но вы – профессионал, идите. И если через полгода вы не покажите реальный результат, кто бы вы ни были, даже если вы мои друзья, приятели, министры, премьер-министры...", – сказал Зеленский.

На реплику журналиста, что предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка проработал всего полгода и это слишком малый срок для серьезных результатов, глава государства ответил: "Нет времени, понимаете? Вот и все".

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Президент посетовал, что предыдущий генпрокурор никого не посадил, но осознает, что срок слишком короткий. Он считает, что должны были быть хотя бы шаги к достижению предвыборных обещаний. При этом Зеленский предупредил действующего генпрокурора Ирину Венедиктову.

"И, если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она – это она, женщина, профессиональная женщина – если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", Венедиктова была назначена 17 марта. Во время выступления в Верховной Раде генпрокурор пообещала быстрые "посадки", если будет возможно завершать громкие уголовные производства.

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