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Нердепа Киву заметили у Офиса генпрокурора

27 мая, 19:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как рассказала Ирина Венедиктова, в Офисе генпрокурора депутаты бывают очень часто

Народный депутат Илья Кива, фото: zagittya.com.ua

Народный депутат Илья Кива, фото: zagittya.com.ua

Депутата Илью Киву на днях заметили у Офиса генерального прокурора, но пришел он не к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

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Об этом в программе "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" рассказала сама Венедиктова.

По ее словам, в Офисе генпрокурора депутаты бывают очень часто.

"Ломились только один раз, когда фракция одна ко мне приходила год назад .... Я всегда принимаю депутатов и общаюсь", – рассказала генпрокурор.

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Венедиктова отметила, что по своим личным делам к ней депутаты уже не обращаются, а попытки были очень давно.

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Ранее народный депутат Илья Кива обиделся на слова советника главы МВД Владимира Мартыненко, что якобы заново придется защищать диссертацию, и обматерил его.

Это вызвало большой скандал и, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

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