Українська
$ 28,01
33,71
  1. Новости политики

Непонятно как себя ведет: Лукашенко ответил Кравчуку

20 апреля, 14:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время Кравчук жестко комментирует ситуацию в Беларуси, предлагает перенести оттуда переговоры по Донбассу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал неприемлемыми недавние резкие высказывания первого президента Украины, главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Об этом шла речь во время его встречи с депутатом от "Слуги народа" Евгением Шевченко.

Реклама

Как сообщает пресс-служба "президента" Беларуси, Лукашенко не видит логики в высказываниях Кравчука.

"Про вашего первого президента вообще говорить не хочу. Человек непонятно как себя ведет, вообще не знает меня практически (ну а Беларусь вроде бы для него, советского человека, не чужая), позволяет себе подобные высказывания. Не знаю, зачем ему только это. В политике ведь очень важно: если что-то делаешь, то зачем. Вот я не понимаю, зачем", – сказал Лукашенко.

В тренде
Встреча в "нормандском" формате может пройти на Донбассе на передовой

Напомним, недавно Кравчук заявлял: "У России нет друзей – у нее или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь. И это же очевидно". Также он выступал за перенос переговоров ТКГ из Минска, отметив, что Беларусь – под каблуком России, надо Польша или нейтральная страна.

В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал шуткой слова Кравчука о переносе ТКГ в Польшу.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь леонид кравчук Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)
РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)Россия
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядят
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядятВласть
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причину
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причинуВласть
Будут страшные потери: Аваков пригрозил России
Будут страшные потери: Аваков пригрозил РоссииВласть
Пасха снова на карантине: Зеленский обратился к украинцам с просьбой
Пасха снова на карантине: Зеленский обратился к украинцам с просьбойВласть
Тищенко нагулял уголовное дело: полиция нагрянула на банкет нардепа
Тищенко нагулял уголовное дело: полиция нагрянула на банкет нардепаВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять