Непонятно как себя ведет: Лукашенко ответил Кравчуку

В последнее время Кравчук жестко комментирует ситуацию в Беларуси, предлагает перенести оттуда переговоры по Донбассу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал неприемлемыми недавние резкие высказывания первого президента Украины, главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Об этом шла речь во время его встречи с депутатом от "Слуги народа" Евгением Шевченко.

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Как сообщает пресс-служба "президента" Беларуси, Лукашенко не видит логики в высказываниях Кравчука.

"Про вашего первого президента вообще говорить не хочу. Человек непонятно как себя ведет, вообще не знает меня практически (ну а Беларусь вроде бы для него, советского человека, не чужая), позволяет себе подобные высказывания. Не знаю, зачем ему только это. В политике ведь очень важно: если что-то делаешь, то зачем. Вот я не понимаю, зачем", – сказал Лукашенко.

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Напомним, недавно Кравчук заявлял: "У России нет друзей – у нее или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь. И это же очевидно". Также он выступал за перенос переговоров ТКГ из Минска, отметив, что Беларусь – под каблуком России, надо Польша или нейтральная страна.

В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал шуткой слова Кравчука о переносе ТКГ в Польшу.

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