"Мечта Путина – создание неоимперии", – Яценюк обратился к США и Европе

Влиятельное издание опубликовало статью, в которой был очерчен план действий против неоимперии Путина

Если Беларусь – часть Союзного государства, значит, вооруженные силы Беларуси – это часть российского войска. И сколько бы Александр Лукашенко не рассказывал, что с их стороны не будет угрозы – все это решается за пару суток, максимум неделю. России уже не надо будет спрашивать, можно ли на территорию Беларуси перебросить 1000 военнослужащих, или 20 тысяч, или 50 тысяч, и какое вооружение где размещать. И это угроза не только безопасности Украины, но и сигнал Европе. Председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк к сигналам добавил еще и план действий. А влиятельное издание The Financial Times его опубликовало. Но услышали ли?

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На юге – Приднестровье – контролируемое Россией. И оккупированный ею Крым, который превращают в военную базу. На востоке и севере – сама Россия – которая не прекращает агрессии против Украины. А если Кремль окончательно поглотит Беларусь, это будет означать только одно.

"Мы фактически окажемся окружены недружественными авторитарными режимами", – отмечает Екатерина Смаглий, руководитель отдела Дипломатической академии Украины.

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, высказывает похожее мнение:

"Там будет столько российских войск и столько российских спецслужб, сколько реально Путин захочет".

В планах главы Кремля восстановить империю: захватить Беларусь, Украину и Грузию, получить контроль над Молдовой. И даже над Балтией и Польшей.

"Давняя мечта Путина – это создание неоимперии, где он бы был царем, а под ним были бы вассалы. И он как раз пытается создать эту неоимперии вроде Советского Союза", – говорит Константин Елисеев, представитель Украины при Европейском Союзе.

Ситуация в Беларуси требует совместных действий всех демократических стран. Чтобы убедить в этом мировое сообщество, председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк опубликовал статью в издании The Financial Times.

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"Последние события в Беларуси и опасность, что Беларусь окажется под российским влиянием на неопределенный период, требуют действий от Запада и Украины. Время действовать, а не колебаться", – говорится в статье.

Бывший премьер-министр Украины Яценюк призвал западных партнеров создать совместную миссию на защиту свободы и демократии в Восточной Европе и прекратить заигрывания с Москвой:

"Я обратился к Европейскому союзу и к Америке. Первое: сделайте выводы из того, что Россия уже натворила в мире. Не молчите – не дайте России возможности сделать то, что уже сделано Грузией, с Украиной, с Приднестровьем".

А еще было вторжение России в Сирию и международное сообщество реагировало на это не достаточно жестко. С этим согласен и опытный дипломат, профессор Владимир Василенко:

"Запад должен действовать на опережение. Н6е реагировать на какие-то выходки России и агрессивные акции России, а действовать на опережение. Поэтому необходимо создать антипутинскую коалицию. Так, как в свое время была создана антигитрлеровская коалиция".

Путин уже открыто заявил, что может ввести российских силовиков в Беларусь. А это грубое нарушение международного права. В то же время некоторые европейские лидеры до сих пор надеются на перезагрузку отношений с Кремлем. Это иллюзии, утверждает Арсений Яценюк. Множество и американских, и украинских администраций пытались построить дружеские отношения с Россией.

"Ничего ни у кого не получилось. Путин дружбу расценивает только как слабость. Он демократию, интеллигентность, правильные подходы через диалог, через понимание, он расценивает только одним путем – это слабость. А если они слабые, их надо захватывать. Чем больше таких примирений с Россией, тем более Россия бряцает оружием и захватывает территории, как это произошло в Крыму и на Донбассе", – отмечает он.

И давно пора отказаться от иллюзии, настаивает Яценюк, мол, можно достичь мира на Донбассе, пока Крым остается под российской оккупацией. Без освобождения Крыма не будут освобождены территории Донецкой и Луганской областей. Говорит, что именно такова эта последовательность, а не наоборот:

"Мир должен осознать, что против России надо всем объединяться. И американцам, и европейцам, и Украине. И не бросайте эту Беларусь, которая встала с колен. Как только вы отступите от них, или сделаете вид, что вы этого не замечаете, Путин будет дальше реализовывать свой план – план по захвату Европы. Когда Россия создает везде острова опасности – мы даем Путину дальше захватывать мир".

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Это хорошо понимают правительства стран Балтии, но пока не вся Европа. Каймо Кууск, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в Украине, заявил:

"Россия воспринимает слабость как возможность. Свободный западный мир должен это ясно понимать. Только так можно избежать того, что Россия сделает что-то неприемлемое в плане международного законодательства".

Федерации нужно дать четкий сигнал: если вмешается в дела Беларуси и введет туда войска – получит жесткие санкции.

"Путинский режим – то, что он делает сейчас, это неприемлемо для демократических стран, и мы Должны все эти усилия обедня в борьбе против него. И Белоруссия – это свежий пример", – отмечает Вальдемарас Сарапинас, чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине.

В своей статье в The Financial Times Яценюк призывает европейских лидеров дать Беларуси, Грузии, Молдове и Украине четкий сигнал о достижимости цели вступления в ЕС и НАТО. Дать план действий: введете конкретные реформы – станете полноценными членами Евросоюза и Североатлантического альянса. И время для такой статьи в одном из самых влиятельных изданий в мире выбрано очень удачно, говорят эксперты. Ведь внимание мира именно сейчас приковано и к Беларуси, и к Восточной Европе в целом.

"Эта статья сегодня, по сути, во всех кабинетах, офисах руководителей Европейского союза. Мы знаем, что она есть в фокусе внимания и среди американских экспертов, дипломатов, политиков", – Даниил Лубковский, бывший заместитель министра МИД, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

В статье есть и обращение к украинской власти.

"Это призыв не молчать, не занимать страусиную позицию. Украина способна быть региональным лидером и способна говорить не только о своих проблемах. Она должна говорить о пробелмах своих соседей", – заявил эксперт.

Конечно, первые отзывы на статью пришли из балтийских государств и Польши, где не нужно объяснять опасность путинской неоимпрерии. И Яценюк надеется, что помог понять истинное положение дел и другим:

"Позицию надо занятий нашим европейским и американским друзьям. Мы защищаем границы Европы – помогайте не только нам – помогайте и себе. Американцы и европейцы, защищая нас – вы защищаете себя".

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Напомним, ранее Арсений Яценюк отмечал, что призывы к Европе не остаются неуслышанными. Таким заявлением он высказался о санкциях против Лукашенко, которые были введены странами Балтии.

Так Латвия, Литва и Эстония ввели индивидуальные санкции в отношении Беларуси, став первыми странами Евросоюза, которые наказали белорусских политиков за фальсификации на президентских выборах и насилие над участниками вспыхнувших после этого протестов.

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