Неизвестные с битами избили экс-министра Швайку: фото

Бывший министр аграрной политики (в 2014 году) Игорь Швайка подвергся нападению неизвестных и получил сильные повреждения. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, врачам пришлось зашивать ему голову.

"Хорошее" начало рабочей недели... Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами... Далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю (больницу). Спасибо врачам скорой и дежурным Люботинской больницы за вашу службу и работу", – написал Швайка.

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году он уже попадал в неприятный инцидент – по пути из Конотопа в Киев Швайка поломал руки и ноги в жутком ДТП.

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Напомним, в 2015 году в отношении Швайки было открыто уголовное производство по статье "участие в массовых беспорядках, если они повлекли гибель людей", за события под Верховной Радой 31 августа, когда в сторону правоохранителей бросили боевую гранату. Ему даже объявляли о подозрении. Также против него было открыто уголовное производство за подарок: как утверждает следствие, Швайка получил Harley-Davidson от бывших работников Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Хотя сам он утверждает, что деньги на мотоцикл Harley-Davidson ему подарил бывший народный депутат, его однопартиец.

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