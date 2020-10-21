Не задержан и даже не уволен: Верланов рассказал, куда делся

Экс-чиновник уверен, что дело против него сфабриковано

Бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов опроверг объявление ему о подозрении и задержание. Оказывается, что он даже еще не уволен из налоговой и находится в отпуске.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, дело против него сфабриковано, а заявления правоохранителей о задержании называет фейком.

"Хотел бы сообщить, что, к сожалению для моих недругов во власти, я жив-здоров. Сообщение о моем задержании СБУ – это такой же фейк, как и сообщение о подозрении, и все это сфабрикованное дело. Сейчас я нахожусь в официальном отпуске как государственный служащий Государственной налоговой службы вне штата. Опережая ваши возможные недоуменные вопросы, отвечу: да, меня еще не уволили", – написал Верланов.

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Он считает, что не в компетенции СБУ расследовать дело об отмене налогового уведомления-решения и злоупотреблении властью, и это доказательство несостоятельности обвинений. По его словам, этим делом должно заниматься НАБУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", Сергею Верланову хотели вручить подозрение еще 13 октября и вызвали на допрос, но он не явился в прокуратуру. А 20 октября в Офисе генпрокурора сообщили, что он покинул Украину и его местонахождение сейчас неизвестно.

Правоохранители подозревают Верланова в злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к недополучению бюджетом Украины крупной суммы денег. Ему вменяют в вину незаконную отмену налогового уведомления-решения на сумму 2 млрд 246 млн грн.

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