"Не в зубы, а в глаз" – реакция соцсетей на конфликт Шуфрича и Верещук

Сайт "Сегодня" собрал интересные мемы и комментарии украинцев о скандале в прямом эфире

Ирина Верещук и Нестор Шуфрич. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук и ее коллега от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич повздорили в прямом эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24". Конфликт возник после того, как депутат от ОПЗЖ попросил Верещук "не верещать".

В ответ возмущенная Верещук потребовала от Шуфрича вести себя корректно и не обыгрывать ее фамилию, а после эфира пригрозила Шуфричу "дать в зубы", если он себе позволит дальнейшие колкости в ее адрес.

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Инцидент вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей, многие из которых поддерживали Верещук.

"Верещук волчара! Духом сильная", – написала Ника Кикория.

Украинцы также отметили непристойное поведение депутата ОПЗЖ.

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"Шуфрич – хам и манипулятор", – подчеркнула Лидия Васильева.

Интернет-пользователи также вспомнили, что Шуфрич ранее становился жертвой нападений. "Как скучно мы живем. У нас пропало чувство авантюризма. Мы перестали пи*дить Шуфрича", – написал Константин Лебедь.

Также украинцы писали, что Шуфричу следует регулярно "давать по зубам", а иногда и в глаз. "Не в зубы, а в правый глаз. Проверено временем", – написал Владимир Бондар.

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"Если их поставить в ринг, Верещук порвет этого "немужчину" и все будут ей аплодировать", – добавил Роман Погребенник.

Пользователи также начали публиковать фото ранее избитого Шуфрича, а также мемы с "грозной" Верещук и синяками на лице депутата ОПЗЖ.

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В то же время многие граждане отметили, что депутатам следует заниматься своими обязанностями, а не устраивать публичные ссоры.

"Нашли что мусолить. Тарифы и цены в стране их не волнуют? Делом бы лучше занялись", – написал Глеб Заблоцкий.

"Зубы Шуфрича интересуют народ Украины как прошлогодний снег. А вот за повышение осенью цен на отопление подогревает народ дать по зубам слугам", – отметил Макар Титаренко.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, в чем была суть конфликта Ирины Верещук и Нестора Шуфрича, а также вспомнил самые громкие ссоры политиков во время выступлений на телевидении.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 декабря 2019 года "слуги народа" подрались в Раде из-за женщины. Причиной конфликта стала нардеп Ирина Верещук, а точнее, переписка с ней во внутрифракционном чате, где Лерос якобы обидел ее. По ее словам, Бужанский просто вступился за нее и потребовал от Лероса извинений.

Напомним, первая потасовка депутатов в Раде нового созыва случилась 30 октября 2019 года. Тогда депутаты поссорились из-за отказа создать постановление о создании ВСК по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.