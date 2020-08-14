"Не уверен, что это был судья": украинец рассказал, как выходил из СИЗО в Минске

Волонтер из правозащитной организации "Восток-SOS" Константин Реуцкий рассказал, что его заставили подписать протокол перед тем, как выпустить на свободу после задержания. Его прямую речь показал телеканал "Украина 24".

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Украинец сразу после выхода из СИЗО рассказал, что так называемое судебное разбирательство проходило там же.

"Это ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РУВД. Никому не дали эти протоколы прочесть. Подписать заставляли. Тех, кто не хотел, отказывался подписать, – били. Судебное разбирательство было прямо здесь – это был конвейер, достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", – сказал Реуцкий.

Как передавали новости "Сегодня", задержанным украинским волонтерам Константину Реуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Местные правозащитники говорят, что украинцы приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов. Позже стало известно о задержании Оксаны Алешиной. Сегодня. 14 августа, стало известно, что из отпустили. Президент Владимир Зеленский прокомментировал освобождение троих украинцев в Беларуси.

Отметим, что за последние дни в Беларуси задержали тысячи людей, камеры в милицейских участках и СИЗО переполнены людьми. Они там содержатся в нечеловеческих условиях и процветает жестокое обращения в отношении активистов. Задержанные белорусы рассказали о пытках.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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