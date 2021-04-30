Не только Тищенко: как депутаты игнорировали карантин (фото)

Депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов также игнорировал карантинные ограничения

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко был не единственным, кто нарушал карантин в Киеве, посещая заведения, мероприятия в которых были запрещены властями.

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Как выяснили журналисты "Схем", народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов также игнорировал карантинные ограничения.

Он был замечен 8 апреля в ресторане "Адриатик", который расположен по улице Институтской. Он был в компании нескольких человек, в то же время повар и официант были без масок. Менее чем за неделю, 12 апреля, авто депутата Аристова снова заметили у того же заведения.

Однако персонал увидел съемочную группу и уже через несколько минут депутат Аристов покинул ресторан через кухню с пакетом в руках.

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Тогда же был замечен и экс-глава Броварской районной госадминистрации Киевской области Георгий Биркадзе.

21 апреля через кухню зашла президент общественного союза "Фонд развития и инноваций ЖКХ" Евгения Дубинская. Аристов покинул ресторан вместе с ней.

В самый разгар локдауна в Киеве 20 апреля в комплексе Koncha Zaspa Park по всей видимости была встреча "слуг народа".

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Тогда было замечено авто депутата Анатолия Гунько. А одним из первых комплекс покинул депутат Киевского областного совета от "Слуги народа".

Кроме того, тогда же были замечены Андрей Крипак, Вадим Геращенко со своим сыном Никитой Геращенко, Артем Культенко, Наталья Гунько, Роман Буковский и другие.

Вадим и Никита Геращенко

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Наталья Гунько

Артем Культенко

Напомним, информация о проведении нардепом Тищенко мероприятия в ресторане отеля Fairmont появилась в ночь на 19 апреля. Утром полиция заявила, что открыла уголовное производство по факту нарушения карантина из-за проведения банкета.