Не только COVID угрожает миру. Кулеба назвал Россию второй пандемией

Действия России против других стран можно сравнить с проблемой распространения коронавируса

Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал две главные проблемы для Запада – это Россия и коронавирус. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главами МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

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По его словам, действия России можно сравнить с проблемой распространения пандемии.

"На мой взгляд, есть два больших теста для солидарности ЕС. Первый – это Россия, Россия бросает вызов солидарности ЕС все время. Второй – это COVID-19. В переносном смысле, их оба можно описать, как пандемию: политическую и в области здравоохранения", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший премьер-министр Владимир Гройсман назвал Путина коронавирусом и рассказал, какая против него нужна вакцина. Украина вместе с Западом должны сформировать мощный и болезненный "коллективный иммунитет" против агрессора.

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