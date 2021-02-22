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"Не собираюсь шарахаться": Уруский объяснил, как оказался рядом с Кадыровым

22 февраля, 13:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Фото Уруского и Кадырова едва не спровоцировало скандал. Что же произошло в Эмиратах

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский объяснил, как он оказался рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на военной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Об этом он написал в Facebook.

По его словам, во официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX-2021 он оказался рядом с Кадыровым из-за того, что такая расстановка гостей была определена протоколом организаторов.

"Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", – объяснил Уруский.

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Чиновник уточнил, что до церемонии, во время и после нее у него не было никаких контактов с Кадыровым, который был главой российской делегации. Также украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

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"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", – добавил Уруский.

Отметим, что Кадыров неоднократно поддерживал агрессию России против Украины, а также называл себя преданным "солдатом" Путина. А в прошлом году у Кадырова впервые подтвердили участие чеченцев в войне на Донбассе.

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Рамзан Кадыров Олег Уруский

Источник: Сегодня

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