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Не пускаете на работу? Тупицкий вызвал под КСУ следователей

19 января, 13:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Тупицкий рассказал, что будет делать, если его и дальше не будут пускать

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого не пустили сегодня на работу, вызвал оперативников для расследования инцидента.

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Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Он отметил, что будет каждый день приходить в КСУ, но если его не будут пропускать, будет составлять соответствующие акты, писать заявления о недопуске на работу. Глава КСУ также объяснил, что против него нарушается.

"Доступ к рабочему месту, препятствование деятельности моей, как госслужащего. Злоупотребление властью чиновниками охраны (УГО) и конкретными охранниками, которые не допускают к работе", – сказал Тупицкий.

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Судья сообщил, что сейчас следственно-оперативная группа проводит расследование, которую он вызвал, в связи с его недопуском в суд. Тупицкий рассказал, кто его не пускают в КСУ.

"По указанию неизвестно какого руководителя дали команду не пускать. Я этого добиваюсь с 8:30", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца от исполнения обязанностей судьи в связи с уголовным производством, в котором тот фигурирует. На это в Конституционном суде заявили, что указ президента является неконституционным.

Видео: Сегодня

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КСУ Конституционный суд тупицкий

Источник: Сегодня

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