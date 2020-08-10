Не повторить украинский сценарий в Беларуси: в Европарламенте серьезно предупредили Россию

Нужно удержать белорусский режим от насилия против народа, говорит Сандра Калниете

Депутат Европарламента от Латвии, член парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина Сандра Калниете заявила о необходимости удержать Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси, как она это сделала в 2014-м году после массовых протестов против власти в Украине.

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"Сейчас важно приложить все усилия, чтобы удержать белорусский режим от насилия против народа. Также нужно серьезно предупредить Россию о том, чтобы она не пробовала повторить в Беларуси сценарий Украины", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, после оглашения официальных результатов выборов президента Беларуси, согласно которым, с результатом в 80% голосов избирателей победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в десятках городов республики вспыхнули массовые акции протеста.

В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны были более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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