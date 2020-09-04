"Не понимаю, в чем ажиотаж": Верещук прокомментировала свои полеты на зонтике

Народный депутат Украины Ирина Верещук, сьемку предвыборного ролика которой активно обсуждают в сети, не понимает ажиотажа, который вызвало это видео. Об этом она заявила в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Это рекламная кампания, готовим ролик. В ролике есть некоторые элементы, среди некоторых элементов есть тот, который сегодня обсуждают все в Украине. В чем такой ажиотаж? Немного не могу понять. Я сделала что-то, чего не стоило бы делать? Как действующий политик, как человек, который может себе позволить сняться в рекламной кампании своей личной. Так что странная, конечно, позиция", – заявила политик.
По словам Верещук, этот ролик необходимо пересмотреть и понять его истинный смысл.
"Этот ролик символизирует ветер перемен. Именно поэтому зонтик, потому что осень в Киеве. Есть некоторые эмоции, которые связаны с осенью. Их я хочу из передать. Дойти к зрителю, дойти к нашему избирателю именно таким способом", – добавила депутат.
Ранее мы сообщали, что народный депутат Украины Ирина Верещук победила в праймериз с большим отрывом и идет на выборы мэра Киева от "Слуги народа".
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