"Не нарушали никаких законов": Ермак отреагировал на задержание украинцев в Беларуси

Украина потребовала от Беларуси освободить задержанных в Минске волонтеров, поскольку они не нарушали белорусских законов и не принимали участия в массовых протестах.

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Об этом заявил глава Офиса президент Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОПУ.

Он считает, что украинские граждане Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны без каких-либо законных оснований.

"По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода передвижения – базовые демократические принципы, которые уважают во всем мире. Их нарушение недопустимо", – сказал Ермак и добавил, что освобождением задержанных сейчас занимается МИД.

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В то же время глава ОПУ указал на ценность добрососедских отношений Украины с Беларусью, отметив, что "мы гораздо больше, чем просто соседи – мы всегда были хорошими друзьями и партнерами".

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Как сообщали новости "Сегодня", задержанным украинским волонтерам Константину Реуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Местные правозащитники говорят, что украинцы приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов. Согласно последней информации от главы МИД Украины, задержанных в Беларуси украинцев стало больше.

В свою очередь президент Владимир Зеленский даже призвал украинцев не ехать в Беларусь из-за угрозы быть задержанными. Гарант также напомнил, что украинцы уже проходили подобную ситуацию, которую сейчас переживают белорусы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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