"Не могу сказать всю мою стратегию": Зеленский о Будапештском меморандуме

Украина должна быть мощной державой, а не постоянно просить у других, считает глава государства

Президент Владимир Зеленский считает важным мнение народа касательно вопроса на общенациональном опросе в день выборов, возобновлять ли Украине переговоры по Будапештскому меморандуму. В то же время он не хочет, чтобы Украина выпрашивала у международных партнеров помощь. Об этом он сказал в интервью телеканалам, отвечая на вопрос телеканала "Украина".

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Журналист Анна Панова намекнула президенту, что украинцы могут не понимать и не разбираться в данном вопросе, когда будут отвечать на него. Следовательно, встает вопрос целесообразности получения ответа граждан по этой теме.

"Для меня очень нужно это мнение. Что я буду делать дальше – я вам не скажу, потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь. Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить Украину – самостоятельную, обороноспособную. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Не случайно я подписываю стратегические соглашения, которых не было и близко у Украины. Я хочу еще с несколькими странами это сделать. Поэтому я не могу сказать всю мою стратегию", – сказал Зеленский.

Он считает, что все подписанные меморандумы и соглашения должны выполняться, но если этого не происходит, то и Украина не должна постоянно стучать в двери и кричать: "Как так? Не выполняется".

"Все просто. Не выполняют? Мы имеем право делать так, как мы считаем. Это мое мнение. В другом плане мы будем с вами не за столом европейских и мировых стран, а будем людьми, которые постоянно просят кредит … А можно мы будем мощной страной? Можем сделать такую страну? Очень хочется создать все условия, чтобы Украина была реальным игроком – не только в сельском хозяйстве, но и по всем другим направлениям", – резюмировал глава государства.

Видео: Офис президента

Смотрите полное интервью сегодня в 18:00 на телеканале "Украина".

Отметим, что в Украине уже давно говорят о привлечении США и Великобритании к урегулированию российско-украинского конфликта. И снова вспоминают об обязательствах Запада после ядерного разоружения нашей страны. Читайте об этом подробней в нашем материале "Возвращение к "будапештскому формату": шанс на мир в Украине или очередная утопия".

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