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Не хотим, как в Украине: противник Лукашенко назвали Революцию достоинства незаконной

21 августа, 12:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Валерий Цепкало утверждает, что Майдан произошел вне рамок электорального цикла

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который ранее назвал войну на Донбассе "гражданской", сделал новое неоднозначное заявление об Украине.

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Как сообщает "Интерфакс", сбежавший с родины политик не хочет, чтобы власть в Беларуси менялась, как в Украине в 2014 году, и считает Революцию достоинства незаконной.

"Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция и эта революция произошла вне рамок электорального цикла",- сказал Цепкало на пресс-конференции в онлайн-формате 20 августа.

Кроме того, он отметил, что основные действия оппозиции сейчас направлены на то, чтобы Запад признал Светлану Тихановскую законно избранным президентом Беларуси.

"В такой архитектуре будет понятно, каким образом осуществлять транзит власти", – добавил Цепкало.

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Напомним, что Цепкало тоже баллотировался в президенты, однако ЦИК отказался его регистрировать, заявив, что он не собрал достаточное количество подписей избирателей. Вскоре после этого он сбежал из своей страны в Россию, а оттуда – в Украину.

Через неделю из Беларуси выехала и его супруга Вероника, которая представляла штаб своего мужа в объединенном штабе оппозиции и поддерживала кандидатуру Светланы Тихановской.

Что происходит в Беларуси сейчас, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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протесты Майдан Беларусь революция достоинства Валерий Цепкало
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