Не доверяет, но поддержит: Bloomberg рассказал, о чем Путин будет говорить с Лукашенко

Россия может потерять самого дружелюбного соседа, говорит британский дипломат

На встрече президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко речь может идти о передаче власти из рук белорусского лидера, против которого уже 36 суток продолжаются массовые протесты, сообщает Bloomberg.

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Путин, который пригласил Лукашенко на переговоры в Сочи в понедельник, 14 сентября, убежден, что оппозиция не свергнет белорусского президента, заявили пять источников издания в Кремле, которые попросили не называть их имен, обсуждая внутреннюю политику.

По словам приближенных к Кремлю людей, российское руководство озадачено масштабами беспорядков в Беларуси. И хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом оппозиции к власти посредством уличных протестов и будет поддерживать его, поощряя шаги к возможной передаче власти.

А глава Фонда политики Санкт-Петербурга Михаил Виноградов заявил: "Беларусь имеет огромное значение. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне".

Оппозиционный политик Валерий Цепкало в комментарии изданию заметил: "Белорусы действительно потрясены поддержкой Путина Лукашенко", который стал "совершенно чужд своему народу".

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Бывший посол Великобритании в Беларуси, старший научный сотрудник Международного института проблем стратегических исследований в Лондоне Найджел Гулд-Дэвис считает: есть риск, что "Россия превратит самого дружелюбного соседа, который у нее есть, в население, которое будет рассматривать ее как соучастника (преступлений) Лукашенко и его авторитаризма".

Сайт "Сегодня" писал, что, по официальным данным, Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Также сообщалось, что политолог Владимир Горбач в эфире телеканала "Украина 24" заявил: Лукашенко может не вернуться на родину после визита в Россию.

Видео: Пул Первого/Telegram

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