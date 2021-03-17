"Не дискриминируйте людей": Гройсман требует от правительства отменить ограничения на вакцинацию

Экс-премьер призывает вакцинировать не тысячи, как сейчас, а миллионы людей

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман требует от правительства немедленно обнародовать план поставки в Украину вакцин против COVID-19, рассчитанный на ближайшие 6 месяцев. В документе должно быть четко указан ежемесячный объем поставок и наименования препаратов.

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Другое требование Владимира Гройсмана – снять все ограничения, чтобы все совершеннолетние украинцы имели возможность вакцинироваться. Об этом он сказал в своем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

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Политик обратил внимание на очень неутешительные показатели распространения заболеваемости и подсчитал, что для получения коллективного иммунитета нужно сделать около 48 млн прививок (двухдозной вакциной) в ближайшие 6 месяцев. Только при таких условиях можно будет говорить о победе над пандемией.

"Поэтому я сегодня требую от правительства: в ближайшие дни – и это нужно не вам, правительству, а людям – во-первых: обнародовать четкий план обеспечения Украины в течение шести месяцев, помесячно, количество вакцин и какая вакцина будет в Украине. Далее: как эта вакцина будет распространена по регионам, по областям – чтобы в каждой области понимали, сколько ежемесячно вакцин есть и организовывали программу вакцинации. Мы должны вакцинировать не тысячи, как сейчас, а миллионы людей", – отметил политик .

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"Второе: снимите, пожалуйста, ограничения на вакцинацию. Сотни тысяч украинцев стоят в очередях, но они не могут – в соответствии с принятыми приказами и решениями правительства – вакцинироваться. А их нужно вакцинировать, поскольку это их безопасность. И они хотят (вакцинироваться). Все люди в возрасте "18 плюс" имеют право получить вакцину. Не дискриминируйте людей", – добавил он.

Отдельно Владимир Гройсман предложил ежедневно информировать украинцев о проведенных вакцинациях и побочных эффектах. Как заверил политик, это будет способствовать росту доверия к самому процессу вакцинации внутри страны.

Владимир Гройсман пожелал украинцам здоровья, а правительству – здравого смысла в работе по противодействию COVID-19.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Украине получили регистрацию вакцины от трех производителей: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac Biotech. За три недели получить хотя бы одну вакцину успели почти 72 тысяч граждан.

Видео: Сегодня

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