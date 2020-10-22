"Не было никаких привилегий": Арахамия рассказал, как депутаты ночевали у военных

Народные избранники даже выходили на позиции прямо на передовой

Депутаты от "Слуги народа" на Донбассе переночевали у военных, посмотрели, как они несут службу и побывали на передовых позициях.

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Об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия, передает PavlovskyNEWS.

По его словам, его коллеги по фракции ночевали в разных воинских подразделениях на передовой.

"Ночевали в разных частях, на ВОПах (взводных опорных пунктах), в землянках, бункерах… Изначально была поставлена задача, чтобы не было никаких привилегий, чтобы ребята (депутаты) могли ощутить всю полноту той атмосферы и тех реалий, с которыми сегодня сталкиваются наши ребята военнослужащие", – сказал Арахамия.

Он отметил, что "слуги народа" ночевали и кушали вместе с военными, выходили на позиции, где это можно было.

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"Общее впечатление – многим открылись глаза на то, как это происходит. Мы обсуждали в том числе и мирные инициативы. Разная реакция и от военных, и от мирных жителей. Записали большой перечень того, что необходимо ребятам, в том числе системных изменений, которые необходимо делать в армии", – рассказал глава фракции.

Арахамия добавил, что итоги поездки будут сведены в какой-то один документ, чтобы потом это отобразить в законопроектах.

Видео: PavlovskyNEWS/Telegram

Как сообщали новости "Сегодня", вчера на Донбасс приехали около 100 "слуг народа", которые группами по 10-12 человек разъехались по всей линии фронта в подразделения украинской армии. Смотрите, как их встречали на Донбассе и грузили в автомобили.

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