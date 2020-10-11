Назвал мэра Черкасс бандитом: суд принял решение по Зеленскому

Чиновник подавал в суд на президента за его слова, что не хочет садиться за один стол с бандитом

Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Владимиру Зеленскому после того, как глава государства назвал его бандитом. Судья оценил его резкое высказывание как личное и субъективное мнение.

Реклама

Об этом говорится в решении суда.

Суд отметил, что, учитывая положения украинского законодательства, а также практику Европейского суда по правам человека, позиция национальных судов при рассмотрении таких дел заключается в необходимости отказа в удовлетворении иска о защите чести, достоинства, деловой репутации при применении таких высказываний как: "организованная банда", "организованный бандит", "организованная банда у власти", "отморозки", "воруют, взламывают", "уничтожают бизнес", "не действует как чиновник", "он украл", "воровской способ" "ублюдок", "свинство" и др.

Читайте также: Мэр-"бандит" Бондаренко против президента Зеленского: все подробности конфликта

Исходя из вышесказанного, суд пришел к выводу, что высказывания Зеленского не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений, а также основания квалифицировать его слова, как представленные в грубой, унизительной или неприличной форме, поскольку оспариваемые фразы президента выражают его личное, субъективное отношение к:

возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ("я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие отсюда и критическая оценка президента деятельности Бондаренко;

обеспечению народовластия, как условия либерализации страны, даже когда электорат избирает на публичную должность человека с ненадлежащими, по личному убеждению президента, для этого качествами ("пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите").

Реклама

"Отказать в удовлетворении иска Бондаренко к президенту Украины Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме (мэр ценил моральный вред с одну гривню)", – говорится в решении суда.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 мая на итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский, говоря о мэре Черкасс, заявил, что не сядет за один стол с такими бандитами. Президента удивляет, что городом руководит фигурант 19 уголовных производств.

После этих слов мэр Черкасс рассказал Зеленскому, как стал "бандитом". Чиновник уверяет, что все уголовные производства, которые возбуждены, – это за его политическую деятельность.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама