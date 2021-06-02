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Назначен новый главный санврач Украины: кто сменил Ляшко

2 июня, 16:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кабинет министров остановил свой выбор на кандидатуре, предложенной министром здравоохранения, а также назначил ему заместителя

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заменит Виктора Ляшко, который недавно стал министром здравоохранения, на должности главного санитарного врача Украины.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Такое решение 2 июня принял Кабинет министров Украины.

Кроме того, Петр Емец назначен замминистра здравоохранения.

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Ляшко уже поздравил их с присоединением к команде Минздрава, уточнив, что кандидатуры Кузина и Емеца были предложены им.

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"Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланировано. Работаем!"написал министр в своем Facebook.

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