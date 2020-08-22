Навальный вылетел из России для лечения

Самолет с российским политиком и оппозиционером Алексеем Навальным, который недавно впал в кому, вылетел из Омска в Германию.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Медики везут его в Берлин для дальнейшей диагностики и лечения", – говорится в сообщении.
По данным FlightRadar, самолет летит в берлинский аэропорт Шенефельд.
Напомним, что в омскую больницу Навальный попал прямо с самолета Томск-Москва, на борту которого ему стало плохо. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.
Немецкие врачи – профессиональные реаниматологи – осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной
Терапевт и кардиолог Алексея Навального Ярослав Ашихмин настаивал на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции.
Хотя врачи Омска увидели в коме Навального "улучшение состояния".
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
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