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Навальный вылетел из России для лечения

22 августа, 05:22

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

По данным FlightRadar, самолет летит в берлинский аэропорт Шенефельд

Самолет с российским политиком и оппозиционером Алексеем Навальным, который недавно впал в кому, вылетел из Омска в Германию.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Медики везут его в Берлин для дальнейшей диагностики и лечения", – говорится в сообщении.

По данным FlightRadar, самолет летит в берлинский аэропорт Шенефельд.

Напомним, что в омскую больницу Навальный попал прямо с самолета Томск-Москва, на борту которого ему стало плохо. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.

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Немецкие врачи – профессиональные реаниматологи – осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной

Терапевт и кардиолог Алексея Навального Ярослав Ашихмин настаивал на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции.

Хотя врачи Омска увидели в коме Навального "улучшение состояния".

Видео: Mash

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Германия самолет Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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