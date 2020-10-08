Навальный дал подсказку ФСБ: Дело раскрыть очень легко

У следствия не должно быть проблем установить всех, кто заходил в его гостиничный номер

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что расследовать его отравление боевым веществом "Новичок" весьма просто. Для этого нужно просто обратиться в Федеральную службу безопасности.

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Об этом он написал на своем сайте.

По его мнению, дело раскрыть очень легко: "Вы же видели, как подробно отчитывается ФСБ о круглосуточной слежке за мной? Нет проблем установить всех, кто заходил в мой гостиничный номер и вообще приближался. Все на видео есть. Но расследования нет, и вы сами можете прекрасно ответить на вопрос: кто тот человек, умеющий дирижировать всеми — от судов и полиции до ФСБ и больниц?"

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Навальный интересуется: если уголовного дела нет, то где его одежда и почему он не может получить свои медицинские документы из Омска? Кроме того, он спрашивает, почему в больницу прибегали полицейские с криками "к нему можно приближаться только в костюме химзащиты"?

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Оппозиционер добавил, что сейчас его приоритет — восстановиться как можно скорее, чтобы вернуться и работать в Москве. Сколько это займет времени — не знает ни он, ни врачи, ведь у них нет опыта наблюдений за такими случаями.

"Настроены они оптимистично, и я тоже. Работа ФБК продолжается в обычном режиме", – резюмировал Навальный.

Напомним, Организация по запрету химоружия сделала вывод, что Навального действительно отравили "Новичком".

Также сообщалось, что Навальный заявил: российские власти не планируют начинать расследование его отравления и требует от следователей вернуть ему изъятые личные вещи.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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