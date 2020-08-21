Навального не пускают в Германию: у Путина прокомментировали ситуацию

В Кремле прокомментировали запрет отпустить российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ответственность за здоровье пациента лежит на лечащем враче омской больницы.

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Об этом сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о транспортировке Навального для лечения за границу, он сказал: "Это вопрос исключительно медицинского решения. Ну, наверное, какие-то существуют формальности, я не знаю, которые, безусловно, нужно выполнить. Я не знаю просто этих формальностей. Но никто не видит никаких здесь в данном случае препятствий, кроме врачебного решения".

В то же время Песков подчеркнул, что по закону лечащий врач несет ответственность за здоровье больного.

А вот на вопрос, почему в кабинете главного врача в больнице в Омске очень много людей в штатском и являются ли они представителями спецслужб, спикер Кремля ответил: "Согласитесь, что вряд ли мы можем в администрации президента интересоваться тем, кто находится в кабинете главврача в больнице в Омске. Поэтому я просто не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю, кто там находится. Я знаю одно, что врачи делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и для его лечения".

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Песков сообщил, что в Кремль никто не обращался с просьбой помочь отправить Навального за границу.

"Как таковое обращение мы не получали, по крайней мере, мне не известно, что какое-то обращение приходило. Были только сообщения в социальных сетях. Но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия", – сказал он.

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Также в Кремле отметили, что прибывшие в Омск немецкие врачи находится в постоянном контакте с российскими и получают всю необходимую информацию по пациенту.

"Врачи сегодня утром, насколько нам известно, – мы сегодня поинтересовались, как обстоят дела, – наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее. Я уж не знаю, немцы поехали или нет, но, по крайней мере, наши врачи с ними в полном контакте", – сообщил Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", 20 августа Алексей Навальный почувствовал проблемы со здоровьем в самолете, следовавший из Томска в Москву. Из-за этого самолет срочно посадили в Омске и политика отвезли в больницу с подозрением на отравление. Соратники политика приняли решение отправить его на лечение в Германию – оттуда даже прилетел самолет со специальным оборудованием, способный перевозить пациентов в состоянии комы. Позже стало известно, что якобы в организме Навального обнаружили смертельно опасное вещество.

После этого заместитель главврача омской больницы сказал, что это не было отравлением и никаких ядов в организме не обнаружено. В свою очередь главный врач заявил, что сейчас самый вероятный диагноз — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Он допускает, что к потере сознания оппозиционера привело резкое снижение уровня сахара в крови. Читайте все подробности вероятного покушения на Навального, который сейчас в коме.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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