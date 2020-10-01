Наторговали на 13 миллиардов и это не предел: Зеленский дал интервью китайским СМИ

Китай является крупнейшим торговым партнером Украины и Киев заинтересован в наращивании сотрудничества. Президент Владимир Зеленский считает, что есть потенциал усиления сотрудничества и отношения между странами нужно выводить на новый уровень.

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Об этом он рассказал в интервью китайскому агентству "Синьхуа", текст которого опубликован на сайте ОПУ.

По его словам, сфера интересов Украины в сотрудничестве с Китаем всегда была чрезвычайно широкой, однако новые времена диктуют новые требования – нужно вдохнуть в отношения между странами новую жизнь. Он также напомнил, что Китай постоянно поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины за годы российской агрессии.

"Китай всегда был и остается среди приоритетов украинской внешней политики. Президент и правительство Украины уделяют развитию взаимодействия с КНР особое внимание … Украина имеет значительный потенциал для сотрудничества с Китаем в различных сферах, который сопоставим или даже больше, чем у многих других восточноевропейских стран. Мы заинтересованы в успешной реализации этого потенциала. Китай уверенно занял первую строчку в рейтинге наших крупнейших торговых партнеров: в прошлом году наш товарооборот составил около 13 млрд долл. И все увереннее Китай выходит на ведущие позиции среди основных экспортных партнеров Украины. Убежден, что нынешние показатели могут быть существенно увеличены", – сказал Зеленский.

Президент указал на важность не только роста показателей торговли, но и диверсификация товаров, увеличение высокотехнологичной продукции и продукции с высокой степенью обработки. Среди приоритетных направлений сотрудничества он упомянул кредитно-инвестиционную, агропромышленную, машиностроительную и транспортную сферы, планируется наращивание объемов торгово-экономического сотрудничества, активизации двусторонних гуманитарных контактов.

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Глава государства напомнил о введении временного безвиза для китайских туристов, о тысячах украинских специалистов, которые работают в Китае в различных областях, начиная с преподавательской деятельности и заканчивая IT.

"Я хочу видеть движение вперед в украинско-китайских отношениях. По моему убеждению, настало время предоставить нашему диалогу новый импульс. Думаю, что для этого мы должны восстановить полноценный политический диалог между нашими государствами. Должны восстановить динамику двусторонних контактов на уровне министерств и ведомств, на уровне руководителей правительств, парламентов и, безусловно, лидеров. Буду рад приветствовать председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Для меня было бы большой честью посетить волшебный Китай", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в марте Зеленский обращался к Китаю с просьбой. Во время встречи с послом этой страны Фань Сяньжуном он попросил передать просьбу к китайскому правительству о новых поставках медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.

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