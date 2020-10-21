НАТО готовит новую стратегию из-за России. Найдется ли в ней место Украине?

К концу года Йенс Столтенберг представит свои предложения по поводу перспективы членства Украины в Альянсе

Из-за агрессивных действий России и Китая НАТО планирует обновить Стратегическую концепцию Альянса на следующие 10 лет – в ней может быть учтено членство Украины.

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Об этом, как сообщает ТАСС, 21 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"За последние 10 лет мы столкнулись с фундаментальными изменениями в области безопасности. Пришла пора модернизировать, адаптировать, пересмотреть стратегическую концепцию НАТО, потому что мы наблюдаем более напористую Россию, подъем "Исламского государства", рост терроризма, рост киберугроз, проблемы изменения климата. Мы видим изменение баланса сил на примере Китая", – сказал Столтенберг в преддверии видеоконференции министров обороны стран-членов НАТО.

Он отметил, что экспертная группа подготовит отчет, на основании которого на встрече глав МИД стран-членов Альянса Столтенберг представит свои предложения по поводу этого вопроса.

"Конечно, я также проведу консультации с партнерами, включая Украину и Грузию. Грузия и Украина – это очень ценные партнеры, НАТО придает этому партнерству большое значение", – добавил он.

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Йенс Столтенберг напомнил о стратегической важности Черноморского региона, а также, что украинцы и грузины участвуют в операциях НАТО.

Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, членство в НАТО может сохранить нашу страну.

Также мы писали, что глава МИД Северной Македонии Буяр Османи пообещал, что его страна окажет Украине поддержку на пути к вступлению в НАТО и Евросоюз.

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