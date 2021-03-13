Насильников детей будут сажать на 15 лет – новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за сексуальное насилие и эксплуатацию над детьми. Он предусматривает внедрение в украинское законодательство Лансаротской конвенции.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Закон меняет понятия "половое преступление" с несовершеннолетними. Теперь оно будет означать "совершение действий преступного характера", если ребенок или подросток стал свидетелем таких действия

Преступники, которые организовали подобное зрелище с участием несовершеннолетнего лица, могут рассчитывать на наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. За посещение таких мероприятий – от 3 до 6 лет заключения, а за вовлечение ребенка – от 7 до 10 лет. В случае сговора группы людей – до 15 лет.

Закон закрепляет в законодательстве понятие "детская порнография". За изготовление и распространение будет грозить наказание от 8 до 12 лет лишения свободы, а в случае повторения преступления или совершения его группой лиц – до 15 лет тюрьмы. За получение детской порнографии будет угрожать арест от 3 до 6 месяцев, а также возможно ограничение или лишение свободы до 3 лет,

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Если злоумышленник попытается привлечь ребенка к изготовлению порнографических продуктов, то ему будет грозить от 2 до 5 лет лишения свободы. Если это не первый подобный случай, то наказание предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Также законом будет караться предложение встречи с целью совершения любых развратных действий в отношении детей. За подобное преступление грозит лишение свободы до 3 лет.

Кроме того, после этого закона, суд обязан в первую очередь рассматривать дела о сексуальном насилии над несовершеннолетними, а следствие должно безотлагательно расследовать все случаи.

Ранее мы сообщали, что 11 марта правоохранители нашли труп 7-летней девочки Марии Борисовой. Ребенок исчез в селе Щасливе в Херсонской области. Ее искали четыре дня.

Тело семилетней девочки нашли в мешке, в недостроенной хозяйственной постройке во время повторного осмотра. Правоохранители считают, что его могли туда перенести ночью или рано утром, уже после осмотра.

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